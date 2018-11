Boris van der Ham weer vader geworden

Trots maakte hij maandag op sociale media de geboorte wereldkundig. „Ze is prachtig, en ik ben erg trots op haar, de moeders en mijn zoon! Wat een rijkdom!”

Het meisje is vorige week geboren. Alles gaat goed met haar, liet hij weten. Het meisje woont bij de twee moeders en haar grote broer van 7, van wie Van der Ham ook de vader is. Het voormalig Kamerlid woont elders, maar is actief betrokken bij de opvoeding. Hij onderneemt bijvoorbeeld veel met zijn zoon en vanaf nu ook met zijn dochter.

Hoe zij heet, laat hij in het midden. Ook houdt hij haar uiterlijk op sociale media geheim. „Als zij oud genoeg is, mag zij zelf beslissen of ze haar foto’s online wil plaatsen”, aldus de trotse vader.