Wilfred Genee gooide bijna kat over balkon

Hij en zijn eerste vrouw hadden een kat uit een kennel gehaald. „Maar het was een valse kat. Als je lief was tegen die kat, dan was hij ook lief tegen jou, maar als hij zich omdraaide, dan hing hij in je benen. Toen gingen we uit elkaar en heb ik de kat nog drie maanden gehad.”

Die drie maanden gezamenlijk, bevielen hem niet. De kat kroop elkde nacht bij Genee in bed. „Hij ging dan tegen me aan liggen, maar dan stond ik ’s ochtends op, liep ik naar de badkamer toe en dan hing hij gewoon in m’n benen. Echt met die nagels, weet je, en bijten, enzovoorts. Ik heb hem bij zijn staart gepakt en bijna over het balkon gemikt. Dat was zo traumatisch.”

Het zorgde ervoor dat Genee drie maanden lang bang was om zijn huis in te gaan. Een verklaring voor het gedrag van het beestje heeft hij wel. „Die kat bleek verlatingsangst te hebben, want hij was heel slecht behandeld door het baasje ervoor. Zodra wij weggingen, had hij het idee dat hij verlaten werd.” Pas toen het beestje naar zijn ex-vrouw ging, is het weer rustig geworden.