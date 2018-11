The Big Bang-ster met nieuwe liefde op rode loper

Johnny, die in de serie de rol van nerd Leonard Hofstadter speelt, droeg een blauw pak, terwijl Alaina zich volledig had gehuld in het zwart. Het model plaatste op Instagram een foto van zichzelf met haar nieuwe vlam en schreef daarbij: „Peeps Choice was zo leuk met mijn bae!”

Het stel trad in september met hun relatie naar buiten. Johnny deelde op sociale media een romantische foto, met de daarbij de tekst: „Gisteravond was geweldig. Bedankt daarvoor.”

The Big Bang Theory was genomineerd voor drie awards: Show van van 2018, Comedy show van 2018 en Comedy TV star van 2018 (Jim Parsons). De sitcom, die bezig is aan het laatste seizoen, viel alleen in de laatste categorie in de prijzen.