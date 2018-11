Piers Morgan schrikt van taalgebruik Ratelband

Emile Ratelband was maandag te gast bij Piers Morgan (53) en Susanna Reid (47) om uit te leggen dat hij zijn wettelijke leeftijd met twintig jaar wil terugschroeven, omdat hij zich jonger voelt dan de leeftijd die zijn paspoort aangeeft.

„Je kunt je geboortedatum niet veranderen, je geboortedag is immers een feit”, wierp presentatrice Susanna de Nederlandse gast voor de voeten, waarop Emile probeerde aan te tonen dat ook geslachtsveranderingen tegenwoordig heel normaal zijn. „Jij bent geboren als een klein mooi meisje en nu ben je nog net zo mooi, maar voel je je misschien een man en wil je wellicht een dick.” Daarop besloot Morgan de Nederlander te interrumperen. „Oh sorry, ik kom van het continent”, reageerde Ratelband. Morgan: „Ik ben bang dat je Holland niet hierheen kan brengen”, grapte Piers.

Ook op Twitter maakt Piers Morgan er nog een grap over. „We staan maar een pik per keer toe in onze show”, zegt de presentator, verwijzend naar een artikel van Daily Express over het incident. De krant rept van ongepast taalgebruik van de Nederlandse gast.