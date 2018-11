’Tranen toen 81-jarige oma na 50 jaar weer baby droeg’

De 81-jarige Joke doet mee aan het programma: „Het meest verdrietig word ik als ik andere oma’s hun kleinkinderen beet zie pakken en ik me realiseer dat ik dit nooit zal hebben.” En ook de 69-jarige weduwe Marijke: „Ik heb zoveel liefde en ruimte om te geven, maar niemand om het mee te delen.”

De gezinnen hopen vurig dat zij worden uitgekozen door een oma of opa. Vaak is de echte oma of opa overleden of geëmigreerd en is er een enorm gemis. De gezinnen die niet worden gekozen, worden voorgesteld aan Nederland en via een online platform kunnen alle oma’s en opa’s in Nederland reageren.

Kim-Lian van der Meij vindt het een eer om dit te mogen doen in deze donkere dagen van het jaar. „Tijdens de opname was er een 81-jarige oma die voor het eerst in vijftig jaar een baby vasthield. Niemand hield het droog, ook het hele team achter de schermen niet.”