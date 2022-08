Irene Moors denkt door nieuwe romkom vaker terug aan jeugdliefde

Irene was 15 toen ze haar eerste vriendje kreeg, maar inmiddels is ze al ruim twintig jaar getrouwd met haar liefde Barry. In de film heeft Irene, of eigenlijk haar personage Kristien, echter een andere liefde: de buurman, gespeeld door Chris Tates. „Dat vond ik stiekem wel heel erg leuk, dat ik voor mijn werk even mocht knuffelen met Chris”, vertelt de 55-jarige actrice lachend. „Barry vindt dat niet erg hoor, want het is voor werk. Er is dan helemaal geen jaloezie.” Lachend: „Maar het moet natuurlijk niet maanden duren.”

Irene nam haar dochter Rosalie mee naar de première. „In de film heb ik een dochter van in de 20. Daar kon ik mij perfect in verplaatsen, want mijn eigen dochter is ook zo oud.” Toch vindt ze zichzelf als moeder niet op haar personage lijken, maar juist eerder op haar eigen moeder. „Mijn eigen moeder was altijd heel bezorgd. Ik had als jonge meid ook een turbulent liefdesleven en werd dan getroost met eten. Natuurlijk ben ik ook wel zorgzaam, maar mijn eigen dochter is enorm zelfstandig.” Dochter Rosalie was enorm trots op haar moeder, zo vertelt Irene tot haar grote opluchting. „Ze pakte mijn hand, kneep erin en vertelde me hoe knap ze het vond. Dat vond ik zo fijn.”

Haar rol in Hart op de juiste plek, vanaf 18 augustus te zien, was de eerste écht serieuze rol voor Irene. Eerder speelde ze vooral ’komische rollen’, zo noemt ze dat zelf. Of dergelijke serieuze rollen er in de toekomst vaker inzitten, ziet ze vanzelf. „Ik beoordeel het per keer, want zo leef ik ook. Het belangrijkste vind ik dat ik dicht bij mezelf blijf.”