Johnny Marr samen met The The op podium

Matt Johnson scoorde met The The enkele hits in de jaren tachtig. Van 1988 tot 1994 maakte Johnny Marr deel uit van de band. Vorig jaar werkten de twee voor het eerst sinds lange tijd weer samen en namen ze de song You Can’t Stop What’s Coming op, speciaal voor Record Store Day.

Marr heeft in interviews vaak aangegeven dat hij graag nog eens met Johnson zou willen samenwerken. Het is onduidelijk of het optreden daar een begin van is.

Dit jaar verscheen Call The Comet, het vierde solo-album van Marr. De gitarist is volgende maand in ons land te zien. Op 6 december treedt hij op in de Amsterdamse Melkweg.