Rammstein-drummer ’diep geschokt’ door beschuldigingen

„De beschuldigingen van de afgelopen weken hebben ons als band, en mij als mens, diep geschokt”, schrijft Schneider. Hij is het eerste lid van de groep dat publiekelijk commentaar geeft op de kwestie. De drummer denkt niet dat er ’iets illegaals’ is gebeurd, maar er zijn waarschijnlijk wel dingen gebeurd „waarvan ik persoonlijk niet geloof dat ze in orde waren, ook al waren ze juridisch in orde.”

Verschillende vrouwen hebben recent naar buiten gebracht dat ze zouden zijn gedrogeerd op feestjes rondom de concerten van Rammstein. Ook zouden ze zijn geronseld voor seksuele activiteiten met de 60-jarige Lindemann.

Tekst loopt door onder Instagrambericht.

Eigen bubbel

Schneider stipt aan dat de feestjes die de zanger geeft geen officiële afterparty’s van de band zelf zijn. „Till heeft zich de afgelopen jaren van ons gedistantieerd en zijn eigen bubbel gecreëerd. Met zijn eigen mensen, zijn eigen projecten, zijn eigen feestjes. Dat maakt me verdrietig.” Ook zegt de drummer mee te leven met de vermeende slachtoffers.

Woensdag werd bekend dat in Duitsland een strafrechtelijk onderzoek naar Lindemann loopt. De metalband huurde vorige week zelf een advocatenkantoor in om de beschuldigingen tegen de frontman te laten onderzoeken.