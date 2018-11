Rick Engelkes waagt zich aan vervolg op Kruimeltje

De opnames moeten begin volgend jaar plaatsvinden; het is de bedoeling dat de nieuwe Kruimeltje in februari 2020 in de bioscopen te zien is. Dat hebben producenten REP Film en Nuts & Bolts maandag bekendgemaakt. In de nieuw geschreven sequel zijn de ouders van het voormalige weesjongetje weer bij elkaar. Zij hebben door het vinden van een goudmijn in Amerika genoeg geld verdiend om Kruimeltje op te laten groeien in een mooi landhuis. Kruimeltje moet alleen wennen aan zijn nieuwe leventje en mist de avonturen op straat.

Het scenario voor Kruimeltje II is geschreven door Tijs van Marle (Mees Kees, Dummie de Mummie) en de regie is in handen van Diede in ’t Veld (Spangas, Mees Kees de serie). De oude Kruimeltje-film is een van de grootste Nederlandse bioscoophits van de afgelopen decennia. De film trok in de kerstvakantie van 1999 meer dan 1,2 miljoen bezoekers naar de bioscopen.

Rick Engelkes heeft een lange geschiedenis met het verhaal. Hij speelde in de oorspronkelijke film van regisseur Maria Peters één van de hoofdrollen en produceerde voor de AVRO een televisieserie. Het wordt het tweede filmproject voor Engelkes na de hitkomedie Huisvrouwen bestaan niet.

De zoektocht naar de acteur die Kruimeltje en zijn tegenspeelster Anna moeten gaan vertolken, is inmiddels in volle gang, meldt Engelkes. Kinderen die kans willen maken op een rol in de film, kunnen zich aanmelden bij het bureau Jut & Jul Casting.