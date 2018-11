Linda de Mol laat interview met Michelle Obama schieten

Dat meldt het blad LINDA zelf in een artikel op hun website over de weg naar het interview toe. Met veel pijn en moeite hadden ze toestemming weten te krijgen voor een gesprek met de voormalig First Lady. „Toen wij twee potentiële data voor het interview door kregen, was de vraag: is Linda de Mol die dagen beschikbaar? Het idee was aanvankelijk dat zij zelf het interview zou doen”, vertelt hoofdredacteur Jildou van der Bijl.

Maar Linda kon niet. „Ze had op beide data draaidagen voor de film April, May en June. Dan kun je écht niet weg, want op die dagen is een set gehuurd, staat een hele crew klaar, andere acteurs… Bovendien kost zo’n interview sowieso een paar dagen, je kunt niet op een dag heen en weer naar New York of Washington.”

Dus ging Jildou zelf met interviewster Antoinette Scheulderman. Moesten ze wel binnen een uur alle namen doorgeven die de laatste ooit had geïnterviewd. Eind goed al goed: het interview vond plaats onder uiterst strenge beveiligingsmaatregelen en is te lezen in het decembernummer van het blad. Het enige opmerkelijke was nog dat ze haar níks over Donald Trump mochten vragen. „Vond ik vooral ráár.”