Tonke Dragt keurde deel script van Netflix-serie af

In een interview in de wintereditie van het boekenblad Present vertelt de 88-jarige Dragt dat zij het begin en het einde van het script heeft afgekeurd. „Dat hadden ze veranderd”, stelt zij. „Ook hebben ze allerlei spannende scènes toegevoegd, maar dat vond ik prima. En dat er een meisjespersonage bij is gekomen dat ik pas in het tweede boek opvoer, snap ik heel goed. Maar ik heb wel benadrukt dat Tiuri de baas is. Het is een slim meisje, maar ze bepaalt niet wat er gebeurt.”

De serie wordt momenteel gedraaid, grotendeels in Nieuw-Zeeland. De hoofdrol van Tiuri wordt gespeeld door een onbekende acteur. „Het moet zijn doorbraak worden, zoals voor de acteurs van Harry Potter. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat.”

Griffel der Griffels

De brief voor de koning verscheen in 1962, en won in 2004 de Griffel der Griffels, de eenmalige onderscheiding voor het beste kinderboek aller tijden. In 2008 ging de verfilming van het boek door Pieter Verhoef in première.

Het verhaal speelt zich af in een fictief ver verleden en beschrijft de gevaarlijke tocht die een schildknaap moet afleggen om een boodschap te brengen aan een koning in een afgelegen rijk. Brief voor de koning is in 25 talen vertaald.

Netflix biedt de serie mettertijd aan in 190 landen voor ruim 125 miljoen abonnees. Tonke Dragt bekende eerder dit jaar nog nooit van Netflix gehoord te hebben toen zij werd benaderd voor een verfilming van haar boek Brief voor de koning.