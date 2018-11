Aanklacht om heling dagboeken John Lennon

De dagboeken en andere spullen waren in 2006 gestolen uit de woning van Yoko Ono in New York. De politie vermoedt dat de toenmalige chauffeur van de weduwe van Lennon daar verantwoordelijk voor was. De geroofde spullen zijn teruggevonden toen het Duitse veilinghuis failliet ging en de curator alarm sloeg.

Volgens aanklagers had de verdachte meerdere gestolen voorwerpen in zijn auto, waaronder een bril van de artiest. De bezittingen van de Beatle zijn eerder dit jaar overhandigd aan de advocaat van Ono. Een van de voorwerpen was het laatste dagboek van Lennon, dat eindigde op de dag van zijn dood in 1980.