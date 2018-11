Koningin Margrethe geopereerd aan ogen

Ⓒ ANP

De Deense koningin Margrethe (78) is de afgelopen weken aan beide ogen behandeld voor staar. Dat heeft het Deense hof maandag bekend gemaakt. De behandeling, die gedeeltelijk werd gedaan met een laser, is geheel naar wens en zonder nadelige effecten verlopen. De koningin was zondag nog bij de herdenkingsplechtigheid in Aarhus voor de Deense slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.