Jamai maakt comeback tijdens kerstshow

Het wordt het eerste optreden van de zanger sinds zijn niertransplantatie. Jamai is binnenkort ook weer te zien in The Voice of Holland.

Tijdens Holland Zingt Kerst treden elf artiesten op met bekende kerstliedjes. De show is een 'vervolg' op Holland Zingt Hazes. Onder anderen Anita Meyer, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, Lee Towers, Tommie Christiaan en Karin Bloemen doen mee.