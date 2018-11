Marvel-bedenker Stan Lee (95) overleden

De 95-jarige striptekenaar is maandag per ambulance van zijn huis naar het ziekenhuis gebracht en stierf daar.

Lee had al langere tijd gezondheidsproblemen. Hij dankt zijn bekendheid bij een groot publiek onder meer aan zijn vele korte verschijningen in Marvel-films, die wereldwijd miljarden opleverden. ,,Zijn gezin hield van hem en zijn fans hielden van hem. Hij was onvervangbaar'', zegt zijn dochter J.C. Lee tegen persbureau Reuters.

Hij speelde een sleutelrol bij de opkomst van Marvel Comics als toonaangevend bedrijf in de stripboekenwereld. Hij werkte er samen met artiesten als Jack Kirby en Steve Ditko en stond er mede aan de basis van helden als The Fantastic Four, Spider-Man, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man en The Avengers.

De door Lee bedachte karakters stonden vaak bekend om hun menselijke trekjes. ,,Ze hadden altijd een zekere mate van menselijkheid of een tekortkoming'', zei Shirrel Rhoades, een voormalig onderdirecteur bij Marvel. ,,Iconisch als Superman mag zijn, hij staat bekend als een braverik. Hij heeft geen echte gebreken.''

Volgens Rhoades scoorden de karakters van Lee juist omdat ze die tekortkomingen wel hadden. ,,Kinderen identificeren zich met Spider-Man omdat hij problemen had zoals zij.''

De strips van Marvel werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd. Deze reeks ontpopte zich tot een van de meest succesvolle filmreeksen in de geschiedenis van Hollywood. Moederbedrijf Marvel Entertainment is in 2009 gekocht door Disney. Dat imperium bemachtigde daarmee de rechten over de superheldenstal.

Lee had tot nu toe in alle Marvel-films een cameo, een klein bijrolletje. De schrijver is ook te zien als animatie in de nieuwe film Ralph Wrecks the Internet, het vervolg op de hit Wreck it Ralph.