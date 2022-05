Zangeres Charli XCX is ’stem volledig kwijt’ en zegt uitverkocht concert in Utrecht af

Charli XCX

Het optreden van de Britse zangeres Charli XCX in TivoliVredenburg in Utrecht gaat zaterdag niet door. De zangeres is haar stem kwijt en moet rust houden van de dokters, laat ze in een verklaring weten. Vanwege haar stemproblemen heeft de zangeres ook haar optreden vrijdagavond in Brussel moeten afzeggen.