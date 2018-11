Kylie Minogue geeft reeks openluchtshows

Kylie geeft zes concerten. Ze begint op donderdag 20 juni op Hampton Court Palace in Londen. Ook op vrijdag is ze daar te zien. Op de zondag daarna gaat haar tournee verder in Woodstock.

Daarna neemt Kylie een weekje vrij, maar of de Australische zangeres echt niets te doen heeft, is nog even afwachten. Haar agenda is officieel leeg, maar de geruchten worden steeds sterker dat Kylie te zien zal zijn op het festival Glastonbury. Dat wordt precies in haar vrije week gehouden.

Kylie zou in 2005 al optreden tijdens het beroemde festival. Ze moest toen op het laatste moment verstek laten gaan omdat er borstkanker bij haar was geconstateerd. Ze zou volgens bronnen geboekt zijn voor de zondagmiddag. Traditiegetrouw treden dan legendarische artiesten op. Barry Gibb, Lionel Richie en Dolly Parton gingen haar voor in recente edities van het festival.

Kylie is in de weken na Glastonbury nog te zien in St. Austell, Manchester en Edinburgh.