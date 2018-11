Nieuwe serie over alien ALF gaat niet door

ALF werd uitgezonden van 1986 tot 1990. De serie vertelde over een harige alien die per ongeluk landt in de garage van het brave gezin Tanner. De familie neemt het lompe buitenaardse wezen liefdevol op in huis.

Het vreemde wezen kreeg in de loop der jaren een zekere cultstatus. Volgens bronnen zouden er echter geen zenders zijn gevonden die interesse hadden in een nieuwe reeks van ALF. De serie werd in de jaren tachtig uitgezonden op NBC. In Nederland was ALF te zien bij de TROS.