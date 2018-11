Filmsterren prijzen massaal Stan Lee

Acteur Chris Evans, die in zeven films het personage Captain America speelde, zegt tegen The Hollywood Reporter dat Lee ’decennia lang jong en oud avontuur bood, ontsnapping, troost, zelfvertrouwen, inspiratie, kracht, vriendschap en plezier. Hij ademde liefde en warmte uit en laat een diepe indruk achter in zo, zoveel levens’.

Ster Hugh Jackman, die tien maal te zien was als Wolverine, beklemtoont dat de wereld ’een genie heeft verloren’. „Stan was een pionier in het universum van de superhelden. Ik ben zo trots dat ik een heel kleine bijdrage aan zijn nalatenschap heb mogen leveren door een van zijn personages tot leven te brengen”, aldus Hugh.

Spider-Man-acteur

De jonge Britse Tom Holland, die in de laatste paar films het personage Spider-Man vertolkte, stelt in een reactie aan THR dat ’miljoenen mensen zoveel aan deze man te danken hebben’. Waarop hij aanvult: „En niet in de laatste plaats ik zelf. Hij heeft zoveel mensen zo gelukkig gemaakt. Wat geweldig als je dat in je leven kan bereiken.”

Filmmaker Kevin Feige, de man die alle Marvel-films produceerde, stelt aan The Hollywood Reporter in een reactie dat Stan ’een buitengewone nalatenschap achterlaat die ons allemaal zal overleven’. „Onze gedachten zijn bij de miljoenen, miljoenen fans die door zijn genie, zijn charisma en zijn hart werden geraakt.”

Kiss-zanger Gene Simmons, die bevriend was met Lee, prees de tekenaar om het bedenken van menselijke helden. „Zijn verhalen leerden de lezers dat ook Spider-Man en The Incredible Hulk zwaktes hebben, en problemen met meisjes, en niet 24 uur per dag in hun eigen macho-fantasie konden leven.”

Mark Hamill

Ook acteurs die nooit een rol in een Marvel-film vertolkten, prijzen de comicbedenker. „Mensen zeggen altijd dat je je grote idolen niet moet ontmoeten”, stelt Star Wars-acteur Mark Hamill. „Maar iedereen die dat zegt, heeft ongelijk. Hij was alles wat ik me had bedacht, en meer. Ik hou van deze man en ik zal hem altijd blijven missen.”

Ook delen veel sterren op Twitter foto’s van Lee in diverse filmcameo’s, zoals Ryan Reynolds (die het personage Deadpool vertolkt), Edgar Wright (die de Ant-Man-film schreef) en Scott Derrickson (die de Doctor Strange-film regisseerde).