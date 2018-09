'Samuel L. Jackson gaat in tv-serie spelen'

Old Man gaat over een oud-militair die van zijn pensioen geniet als er iemand opduikt uit een duister hoofdstuk van zijn verleden. De serie is gebaseerd op het boek The Old Man van crimischrijver Thomas Perry dat begin dit jaar uitkwam en wordt gemaakt door mensen achter onder meer Black Sails, The Handmaid's Tale en Fargo.

Samuel heeft verschillende stemmenrollen op zich genomen voor televisie, en verscheen meerdere keren als zichzelf op de beeldbuis. Een enkele keer dook hij op in een gastrol op tv, zoals in Agents Of S.H.I.E.L.D. waarin hij zijn Marvelpersonage Nick Fury uit onder meer de Avengers-films speelde. De 68-jarige acteur had nooit eerder een hoofdrol in een televisieserie.