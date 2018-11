Glennis bevestigt breuk met Amerikaans management

Glennis schrijft totaal verrast te zijn. „Ik zag vanavond tot mijn verrassing bij RTL Boulevard een mail voorbij komen die mijn Amerikaanse ex-management naar mij heeft gestuurd, en daarna blijkbaar naar Boulevard. Voor de duidelijkheid wil ik bevestigen dat ik inderdaad niet meer met hen werk.”

Ze vervolgt: „Met 'onorthodoxe situatie' bedoelen ze de scheiding die we hadden gemaakt tussen de Benelux en de rest van de wereld, waarbij zij zich niet met mijn carrière in de Benelux bemoeiden. Dit is overigens niet ongebruikelijk, en voor mij belangrijk om me op Nederland te kunnen blijven focussen, ondanks mijn internationale dromen en ambities was dit ook altijd zo afgesproken.”

Daarnaast laat Glennis weten het ’niet erg professioneel’ te vinden, maar is ze hoopvol. „Gelukkig kan ik de gesprekken die in de V.S. lopen gewoon zelf overnemen en heb ik al meteen gemerkt dat als er ergens een deur dicht gaat er een andere open gaat”, aldus de zangeres die het heel ver schopte in de talentenshow America’s Got Talent.