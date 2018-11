Famke Janssen: ’Stan Lee was een pionier’

Janssen was tussen 2000 en 2014 te zien in vijf films over de X-Men, een groep mutanten met superkrachten. De rol bevestigde haar status in Hollywood.

„Met zijn eindeloze fantasie wist hij prachtige superhelden met gebreken te creëren die al decennia lang diepe indruk hebben gemaakt op de levens van mensen”, prijst Famke hem. „Hij had een hart zo groot als het Marvel-universum dat hij grotendeels zelf creëerde. En hij leerde ons dat mensen elkaar moeten accepteren, ongedacht hun huidskleur, hun seksuele voorkeuren of hun geloof.”

De Nederlandse actrice zegt de tekenaar „eeuwig dankbaar te zijn dat hij mij Jean Grey en haar alter ego The Phoenix heeft gegeven.” Janssen is momenteel bezig met de opnames van de nieuwe Netflix-serie Central Park Five waarin zij een officier van justitie in New York speelt.