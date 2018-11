Nederlandse actrice in Duitse Tina Turner-musical

Hewitt, die in Nederland onlangs te zien was in The Lion King, is de understudy voor de hoofdrol van Tina Turner. Op andere avonden speelt zij een aantal belangrijke bijrollen, maakte haar agent dinsdag bekend.

Het is de eerste buitenlandse rol voor Hewitt, die ter voorbereiding op de rol ook Turner zelf heeft ontmoet. De Duitse versie van de musical Tina is vanaf maart 2019 in Hamburg te zien.

Tina: The Musical, een productie van het bedrijf Stage Entertainment van Joop van den Ende, ging in februari in première in Londen en kreeg lyrische recensies. De voorstelling is vanaf medio 2019 ook op Broadway te zien. Het is niet duidelijk wanneer het stuk naar Nederland komt.