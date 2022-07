Premium Het beste van De Telegraaf

Toekomstige musicals doen stap terug in de tijd

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Remko Vrijdag kruipt in de huis van Willy Wonka. Ⓒ Foto Margot de Heide

Of het nu om een Franse opstand in de 19e eeuw gaat, de tijd van vetkuiven en petticoats of verdeeldheid veroorzaakt door de Berlijnse Muur. Musicals die komend seizoen in de theaters te zien zijn, duiken vrijwel allemaal in het verleden. Voor de musicalliefhebber belooft het best een aardig en gevarieerd theaterseizoen te worden, ondanks het feit dat een aantal producties voorlopig in de ijskast is gezet, zoals De koning van Amsterdam, over vastgoedmagnaat Maup Caransa, die door Pierre Bokma gespeeld zou worden, Mees Kees op kamp en De Tocht over de Elfstedentocht.