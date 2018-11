Céline Dion komt met genderneutrale kledinglijn

In een door Page Six als bizar omschreven korte videoclip waarin de kledinglijn wordt aangekondigd, wordt Dion door de politie tegen de grond geworpen, waarbij haar handen op haar rug worden gebonden. Waarop zij zegt: „Het is oké, het is oké, ik ben Céline Dion’.

De kledinglijn van de 50-jarige Dion schijnt genderneutraal te zijn. „Célinununu brengt twee krachten samen door een stem te laten horen. Mode heeft de kracht om de geest van mensen te vormen. Inspireer je kinderen om vrij te zijn en hun eigen individualiteit te vinden door middel van kleding”, staat op de website omschreven. Ook zijn er foto’s met zinnen als ’Voed jongens en meisjes hetzelfde op’ en ’jij bepaalt volledig zelf’.

Dion heeft zelf drie zoons: René-Charles (17) en de tweeling Eddy en Nelson (8), kinderen die ze kreeg met haar overleden echtgenoot René Angélil.