Calvin Harris kraakt EDM af

De Schot liet via Twitter weten dat de kans dat hij ooit terugkeert naar het maken van Electronic Dance Music ’vrij klein is’. „EDM heeft de laatste jaren vooral treurige, langzame nummers voortgebracht. Het heeft niets gemeen met die muziek die ik graag maak. In de periode van 2010 tot 2014 had de muziek meer house invloeden. Ik ben nu al een poosje uit de EDM-scene en maak nu geweldige nummers met fantastische zangers die wat mij betreft een echte house sound hebben.”

Fans reageerden direct op de tweet van de dj, die de tijd nam om hun vragen te beantwoorden. Zo liet hij weten voorlopig geen plannen te hebben om een volledig house album te maken en ziet hij zichzelf ook niet zo snel terug keren in een live band, zoals in zijn jongere jaren.

Harris heeft al jaren een vaste residentie in de Omnia Nightclub in Las Vegas, waar hij jaarlijks miljoenen euro’s mee verdient.