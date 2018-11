Sinterklaasjournaal trekt 1,2 miljoen kijkers

Rond de uitzending werd bij een van de ingangen van het Mediapark in Hilversum geprotesteerd door tegenstanders van Zwarte Piet. De demonstratie was gericht tegen de opstelling van de NTR in de zwartepietendiscussie en het gebruik van zwartgeschminkte pieten naast roetveegpieten in het Sinterklaasjournaal.

