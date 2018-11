Miley Cyrus: ’Huis verwoest, maar dieren en grote liefde gered’

„Vreselijk wat de brand heeft gedaan met de gemeenschap waarin ik woon. Ik heb mazzel gehad. Mijn dieren en de liefde van mijn leven zijn veilig weggekomen en dat is het enige dat telt nu. Mijn huis is er niet meer, maar de herinneringen die ik daar met mijn familie en vrienden deel, blijven voor altijd bij me.”

„Ik ben dankbaar voor alles dat ik nog over heb. Ik stuur al mijn liefde en dankbaarheid naar de brandweerlieden en politiemensen van Los Angeles. Mensen, doneer alsjeblieft geld, spullen en tijd aan degenen die het nodig hebben! Veel liefs, Miley.”

In een volgende tweet plaatst ze een aantal links met mogelijkheden om te doneren. Wat ook iemand de reactie ontlokt: „Het is triest wat jullie allemaal moeten doorstaan, maar jullie zijn allemaal verzekerd en RIJK. Jullie hebben meer dan genoeg om degenen om jullie heen te helpen die minder gefortuneerd zijn.”

Liam en zijn broer Luke bezochten het weggevaagde huis om te kijken wat er nog van over was na de brand. De broers droegen mondkapjes in verband met de giftige stoffen die vrijkomen uit de brandlucht. Inmiddels zijn ruim 177 huizen in de streek verwoest door de brand, waar het gehele plaatsje Paradise volledig van de kaart geveegd is door de verwoestingen.

