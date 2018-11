Dj Tiësto investeert in fitness

Volgens een bron ’ziet Tiësto het helemaal zitten’. „Hij is niet alleen financieel betrokken, maar bemoeit zich ook met de ontwikkeling van het merk. Hij gaat een aantal exclusieve mixes voor hen maken die gedraaid worden tijdens de workouts.”

De eerste vestiging van 305 Fitness is onlangs geopend aan de Upper East Side in New York. Maar ook in Los Angeles, Washington DC en Boston worden de workouts aangeboden. Ook de bekende basketballer Kevin Durant, speler van de Golden State Warriors, heeft geïnvesteerd in de nieuwe workout.