Sandra Bullock geeft gul om dieren te redden

Dat was voor Sandra Bullock genoeg reden om haar portemonnee te trekken: de actrice doneerde maar liefst 100.000 dollar aan The Humane Society of Ventura County. Deze organisatie helpt alle dieren die hulp nodig hebben, zo meldt CNN.

„Het werk dat wij verrichten is op de één of andere manier bij haar op de radar gekomen, waardoor ze direct actie heeft ondernomen om de opvangcentra voor dieren te steunen. Sandra en haar familie zijn al eerder in de bres gesprongen en nu laat ze zich wederom gelden. Dit keer wil ze echt een statement maken en hoopt ze dat anderen haar voorbeeld volgen”, aldus de organisatie.

Sandra’s gulle donatie zal gebruikt worden om de geredde dieren te verzorgen; van paard tot stier en van ezel tot eend.