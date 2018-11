Kim en Kanye huren privébrandweermannen in

Nadat de brand dichtbij het huis van Kim en Kanye in Hidden Hills kwam, liet het stel zo snel mogelijk een aantal brandweerlieden aanrukken. Ze vroegen of de mannen meteen ook de huizen van hun directe buren veilig konden stellen. Dit omdat er anders een domino-effect zou ontstaan door de ligging van de huizen en alles in vlammen zou opgaan.

De miljoenenvilla van de familie West werd gered, evenals die van hun buren. Ten tijde van de brand zochten de Kim, Kanye, hun kinderen en de overige Kardashians hun toevlucht in een nabijgelegen hotel.