John Mayer na feest Drake gestopt met drank

„Ik was op het feestje voor Drake’s 30e verjaardag en ik ging compleet los. Zette mezelf eigenlijk goed voor schut. Ik had ’m zo goed geraakt, dat ik nog dagenlang van de kaart was en mezelf in acht moest nemen om te herstellen van deze zware kater. Toen stelde ik mezelf de vraag of ik hier nou nog wel zo’n zin in had. Nee dus”, aldus John.

De zanger stopte abrupt met alcohol en besteedde de tijd die hij normaal nodig had om te herstellen aan het maken van muziek. „Ik ging mee op vier tournees, speelde in twee bands en vond het prima om de wereld rond te vliegen. Het ging echt niet allemaal ineens fantastisch en het was best wel moeilijk soms, omdat ik mijn leven saai vond zonder dat ’drankroesje’. Na een poosje ging het beter en omarmde ik het. Nu word ik wakker en denk ik: ’doe mij nog zo’n dag als gisteren’.”