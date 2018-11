Line-up laatste editie van Hard Bass bekend

Na tien edities in Arnhem stopt een van de grootste indoor dance-evenementen ter wereld. Organisator b2s maakte dinsdag de line-up bekend van Hard Bass - The Last Formation.

Hard Bass stond aan de basis van de opmars van hardstyle. De eerste editie was in 2001 in Tropicana in Rotterdam, waarna het evenement neerstreek in Zoetermeer, Den Haag, Utrecht en de Brabanthallen in Den Bosch. Vanaf 2009 is Gelredome in Arnhem de vaste stek.

Voor de laatste editie van het evenement komen dj’s die bepalend zijn geweest voor het succes van Hard Bass door de jaren heen. Zij draaien een speciale set waarbij tracks vol muzikale herinneringen. Deze Heroes of Hard Bass zijn: 3 The Hard Way, Adaro, B-Freqz, B-Front, Brennan Heart, Donkey Rollers, E-Force, Gunz for Hire, Noisecontrollers, Radical Redemption en The Beholder.