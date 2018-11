Via Google binnenkijken bij prins Charles

Via Google Arts and Culture, dat al meerdere musea in beeld bracht, kan sinds woensdag een kijkje worden genomen in de onderkomens van Charles. Te zien zijn bijzondere stukken uit The Royal Collection Trust, maar ook tot nu toe onbekende familiefoto’s van de Britse koninklijke familie zijn haarscherp in beeld gebracht. Zo is op een zwart-witkiekje uit de jaren vijftig te zien hoe Charles en zijn zus Anne kennismaken met David Attenborough en een kaketoe. Een andere foto toont een jonge prins Harry die met zijn vader probeert te vissen. In plaats van een vis slaat Harry echter Charles’ trui aan de haak.

Het idee voor de digitale rondleiding ontstond in mei, toen Charles en zijn vrouw Camilla het Google Arts and Culture-project bezochten. „De prins was gefascineerd door de mogelijkheden”, liet een woordvoerder van Clarence House weten aan The Telegraph. „Dus toen we een uitnodiging ontvingen om een site voor de prins te ontwikkelen, was hij vereerd.”

Google had zes maanden nodig om een Street View-achtige rondleiding door Clarence House en de tuinen van Highgrove te maken. De kunstschatten van Dumfries House werden zorgvuldig gefotografeerd. Het verzamelen van de beelden kostte Google zo’n drie maanden. Charles volgde het hele proces „op de voet.”