Jennifer Hoffman: ’Presenteren voelt nogal naakt’

„Het is zo anders dan acteren, nu moet ik ’mezelf spelen’”, zegt Jennifer, die vanaf woensdag het EO-programma Genaaid over misstanden in de mode-industrie presenteert, in Veronica Magazine. „Het voelt nogal naakt.”

„Toen ik aan het team werd voorgesteld als de presentatrice, zei ik meteen: sorry alvast. Ik was zo bang om mensen teleur te stellen, maar het ging goed”, aldus de Luizenmoeder-actrice. Hoewel ze ’best een druk hoofd’ heeft, twijfelde Jennifer niet lang over Genaaid. „Ik vond dat bijzonder om te doen, we hadden een geweldig team, ik vind reizen te gek en krijg er nog voor betaald ook. Waarom zou ik daar nee tegen zeggen? Omdat andere mensen daar iets van vinden? Of omdat ik hierdoor een filmrol mis? Schijt.”

Jennifer wil ’iets meer schijt hebben’ en minder twijfelen. Maar dat lukt vaak niet vanwege haar drukke hoofd. „Dan duizelen de opties door mijn kop. Elke dag komt wel iets voorbij waarbij ik denk: als ik dit aanneem, kan ik dat niet meer doen en is het wel handig om dat programma te presenteren, want dan kan ik verder niets meer doen... Vijf minuten geleden belde een producer me nog, zag ik net. Zo’n telefoontje... Doodeng. Wat wil ze? Elke keer als ik de zaken op orde denk te hebben en rust in mijn hoofd heb, word ik gebeld. Kutzooi, denk ik dan, moet ik alles weer omgooien!”

Jennifer, die zichzelf al een paar keer over de kop werkte, durft tegenwoordig vaker nee te zeggen. „Nu heb ik meer rust én een sociaal leven.” Maar nee verkopen heeft ook nadelen. „Ik kan echt niet naar een serie of film kijken waar ik nee tegen heb gezegd. Want dan denk ik: o, wat is het leuk geworden en die zit er ook in en daar had ik zó graag mee willen spelen... Meteen buikpijn.”