Sarah Jessica Parker kostte Blokker veel klanten

„Met name in de tijd van die Amerikaanse vrouw, ik ben even haar naam kwijt, Sarah Jessica Parker. Toen ging Blokker ineens een soort kleine Bijenkorf worden en dat ging natuurlijk helemaal fout.”

Volgens Witteveen was het een verkeerde zet om met de Sex And The City-actrice in zee te gaan. „De perceptie was natuurlijk dat Blokker ineens heel erg duur was geworden. Inmiddels zijn we weer helemaal terug.”

De familie Blokker overweegt op dit moment om hun meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen te verkopen. Blokker draait de laatste jaren flink verlies en verkocht eerder al ketens als Leen Bakker en Intertoys.