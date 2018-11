Frank Masmeijer alsnog naar België

Eerder werd hij in België veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege zijn vermeende aandeel in deze omvangrijke smokkelzaak, maar vorige week betoogde zijn advocaat GEERT-JAN KNOOPS dat hij niet schuldig kán zijn, omdat hij na zwaar te zijn mishandeld in het ziekenhuis verbleef.

Aanstaande vrijdag wordt de zaak in Antwerpen in hoger beroep behandeld. België wil hem daar graag bij hebben om hem vast te kunnen zetten, wanneer hij opnieuw zou worden veroordeeld. Om die reden zette de procureur hem op een internationale opsporingslijst, waarna hij door de politie van Breda werd aangehouden tijdens een lunch met zijn schoonzoon bij de vestiging van Van der Valk in die stad. MASMEIJER werkte daarna niet mee aan vrijwillige overlevering aan België, nu heeft de rechtbank bepaald dat overlevering wel gewoon door kan gaan.

Strak gezicht

Tijdens de uitspraak keek Frank Masmeijer strak voor zich uit. Na de zaak werd de oud-presentator direct uit de rechtszaal begeleid. Al op zeer korte termijn wordt hij nu naar Antwerpen overgebracht.

De Belgen hebben Masmeijer overigens de garantie gegeven dat hij zijn straf, als deze ook in hoger beroep wordt opgelegd, in Nederland mag uitzitten. Tijdens de zitting in de overleveringsprocedure, vorige week, heeft hij uitvoerig uiteengezet dat het eerdere verblijf in een Belgisch huis van bewaring hem zwaar is gevallen. Hij noemde de omstandigheden „onmenselijk”.