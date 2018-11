Draagmoeder Emile Ratelband krijgt miskraam

Emile heeft het nieuws maandag gehoord, toen hij te gast was bij Good Morning Britain. Hij was daar om te praten over dat hij zijn leeftijd wil terugschroeven. „Ik zat in de studio en toen ging de telefoon. Toen belde ze dus dat ze in het ziekenhuis was. Ik wist wel dat het er om spande. Ik was ook niet helemaal op z’n best. Maar goed, de show must go on, zeggen ze dan he?!”

Emile liet eind augustus weten dat hij op zoek ging naar een draagmoeder. Eerder deze maand maakte hij bekend dat de draagmoeder zwanger was. Hoe hij dan nu al wist dat het twee jongetjes zouden worden, is onduidelijk.

