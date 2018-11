Politie pakt ’lookalike’ Ross Geller op

Het opsporingsbericht zorgde vorige maand voor heel wat hilariteit onder Friends-fans. De gelijkenis met Ross viel hen gelijk op toen de politie de foto van de toen onbekende man deelde op social media. De man werd gezocht vanwege een diefstal in een restaurant in Blackpool. Nadat de foto enkele uren op sociale media stond, en vele duizenden reacties had opgeroepen, reageerde ook de politie van Blackpool. Die liet weten dat bevestigd was dat Schwimmer zich op het moment van de diefstal niet in het Verenigd Koninkrijk bevond.

De ophef over de vermeende criminele activiteiten van zijn bekendste personage bereikte ook Schwimmer. Hij reageerde daags na de verspreiding van het opsporingsbericht met een ludieke video. Daarin was te zien hoe Schwimmer in een supermarkt met een doos drank aan de haal ging, precies zoals de dief op de door de politie verspreide foto deed. „Agenten, ik zweer dat ik het niet was”, schreef Schwimmer bij de beelden. „Zoals jullie kunnen zien, was ik toen in New York. Veel succes met het onderzoek.”

Dinsdag bedankte de politie van Lancashire, waar Blackpool onder valt, voor alle steun van publiek. „In het bijzonder van David Schwimmer!”