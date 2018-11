Ellen DeGeneres haalt ook uit naar Donald Trump

Ⓒ Vince Bucci/Invision/AP

Vele Hollywood-sterren gingen haar al voor, maar nu heeft ook Ellen DeGeneres een flinke sneer uitgedeeld richting Donald Trump. Aanleiding is zijn ongevoelige eerste tweet over de heftige bosbranden in Californië. De Amerikaanse president schreef dat de brand te wijten is aan slecht bosbeheer en dat als er niet gauw verbetering in het management komt, hij de geldkraan vanuit Washington dichtdraait.