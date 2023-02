Bachelorette-presentatrice Monica Geuze ’absoluut niet op zoek naar de liefde’

Het programma vroeg Geuze of ze eventueel oren heeft naar een deelname aan De Bachelorette. „Het is een fantastische positie om in te staan”, zegt zij daarover. „Er komen allemaal mannen voor jou. Je voelt je echt een prinses.” Geuze presenteert het nieuwe seizoen van De Bachelorette op Videoland, waarin Sylvia Geersen op zoek gaat naar de liefde.

Begin januari maakte Geuze bekend dat zij niet langer samen is met Robbert Kroese, met wie ze sinds 2012 samenwoonde. „Dat is een fase die verschrikkelijk kut is om doorheen te gaan”, zei Geuze daarover, die samen met haar ex-vriend Lars Veldwijk dochtertje Zara-Lizzy heeft.