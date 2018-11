Dít is de populairste Britse royal

Het is haar echtgenoot prins Harry die voor het Britse volk op nummer 1 staat. Zij noemen hem bewonderenswaardig, authenthiek, grappig, aardig, en ze waarderen het dat hij van een grapje houdt, zo staat er in het onderzoek volgens Daily Mail.

Meghan staat op de zesde plaats en wellicht zal schoonzusje Catherine, die de vierde plaats scoorde, toch wel even blij zijn dat zij de populaire Amerikaanse een keer weet te overtroeven. Of het door de recent naar buiten komen geruchten over haar divagedrag komt dat Meghan onverwacht laag eindigde?

De tweede plaats is in elk geval voor de Queen, Elizabeth en haar man Philip eindigde direct na Catherine op vijfde plaats. Prins William werd goeie derde.

Troonopvolger prins Charles, die morgen 70 wordt, is zevende op de lijst. Slechts 48% van de bevolking heeft een positieve mening over hem. Zijn vrouw Camilla staat op de tiende plaats en moet prinses Anne en Zara Phillips voor laten gaan.