Nick Jonas verdient lekker aan vrijgezellenfeestje

Op Instagram plaatste de 26-jarige zanger zondag een post waarin hij zijn vrijgezellenfeest aankondigde. Dat deed hij heel slim bij een foto van zichzelf, liggend op het zand naast een aantal flessen Elite Wodka.

Nog maar een dag eerder plaatste hij al even slim een andere gesponsorde post. Ook hier gebruikt hij het vrijgezellenfeest als aanleiding en tagt hij zelfs zijn broer en vrienden in de foto. „Ik zocht een leuke manier voor vervoer van mijn bruidsjonker.” Dus belde hij zijn ’vrienden van’ het merk voor wat hulp.

Nick Jonas is sinds deze zomer verloofd met Priyanka Chopra, die overigens onze hoofdstad uitkoos voor háár vrijgezellenfeestje. Wanneer het huwelijk precies plaats gaat vinden, maar volgens de geruchten zal dit in december zijn en zullen de twee elkaar in India op traditionele wijze het jawoord geven.

