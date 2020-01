Rode Kruis zet Kaj van der Ree aan de kant als ambassadeur

De organisatie liet na het nieuws al weten de kwestie te onderzoeken, maar nadat Kaj zaterdag in een verklaring zijn fouten had toegegeven is in overleg besloten de samenwerking te beëindigen. „Seksueel contact met minderjarige meisjes is voor ons onacceptabel.” Wel bedankt het Rode Kruis de presentator voor zijn inzet als ambassadeur.

Bekijk ook: Rijzende ster Kaj van der Ree lijkt alweer gedoofd

Meerdere jonge vrouwen zeiden vorige week dat ze enkele jaren geleden op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger hadden ontvangen. Ook zou de 28-jarige Kaj enkele jaren geleden naaktfoto’s hebben gestuurd en om naaktfoto’s hebben gevraagd bij jonge meisjes die toen 13, 14 en 15 jaar oud waren. Naar aanleiding van de beschuldigingen haalde BnnVara het tv-programma Proefkonijnen, dat Kaj mede-presenteerde, per direct van de buis. Ook zijn vrijdagavondshow op 3FM stopt.

Kaj bood zaterdag zijn excuses aan voor zijn gedrag. „Ik zie nu in dat ik domme fouten heb gemaakt en ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld”, zei hij. „Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven.”