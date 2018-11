Hugh Grant grapt over zijn ’vreselijk talentloze kinderen’

De vader van vijf bekende dat zijn leven chaotisch is. Ook flapte hij er in een zeldzaam open bui uit dat zijn kinderen en die van Penelope Cruz in het speelgroepje waarin beiden zitten, ’elkaar proberen te vermoorden’.

De 58-jarige Grant trouwde in mei met zijn vriendin Anna Eberstein. Ze zijn al zes jaar bij elkaar en hebben drie kinderen van hen samen. Ook heeft hij twee kinderen van zijn ex Tinglan Hong. Allemaal nog onder de tien jaar.

Op de vraag of één van hen hem wellicht zou volgen in zijn voetsporen als acteur, reageerde hij: „Het is wel eens door me heengegaan, maar godzijdank, ik zag ze spelen in hun toneelstukken op school en ze zijn volkomen talentloos, dus ik denk niet dat dat problemen geeft.”