Joëlle Witschge had één procent kans om zwanger te worden

Dat vertelt ze in een column in Beau Monde. Joëlle heeft namelijk een verdikte baarmoeder en last van cysten op haar eierstokken. „Ik slik al vijf jaar geen pil, ben nog nooit zwanger geweest en nee, ik heb het in die tijd niet altijd veilig gedaan. Zeker niet in lange relaties.”

Ook heeft ze een voorstadium van baarmoederhalskanker gehad en daarom vroeg ze zich ernstig af of ze überhaupt wel zwanger kon raken. Een bezoek aan de gynaecoloog bracht uitslag. „De boodschap was: ’Ja, maar je zult wel medicijnen moeten slikken. Als het daarmee niet lukt, moet je waarschijnlijk hormonen prikken.”

Bij thuiskomst besloot Joëlle toch maar een zwangerschapstest te doen en toen bleek dat ze wel degelijk zwanger was. „Al snel zag ik twee streepjes. (...) Elk testje was raak. We konder er niet omheen.”

Joëlle maakte haar zwangerschap eind oktober bekend. Begin deze maand vroeg haar vriend Dave Bulthuis haar ten huwelijk.

