Prins Charles verder in het nauw in mogelijk omkoopschandaal

The Prince’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van Charles, ligt onder vuur omdat het meermaals veel geld zou hebben aangenomen van rijke zakenmannen in ruil voor persoonlijke aandacht van de prins. Zij kregen bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding en een handgeschreven brief van Charles toegestuurd.

Naar nu blijkt heeft Charles regelmatig contact gehad met de man die volgens verschillende media de contactpersoon was tussen de royal en de zakenlieden. De afgelopen zeven jaar hebben Charles en deze William Bortrick elkaar in ieder geval negen keer ontmoet. Die ontmoetingen vonden volgens The Times plaats in Engeland, Schotland en Saudi-Arabië.

Meerdere bestuursleden stapten al op nadat ze lucht kregen van de ’boevenpraktijken’ binnen de stichting. Clarence House, het paleis dat de woordvoering van de prins doet, liet weten dat Charles ’geen weet had’ van de praktijken en een onderzoek instelt.