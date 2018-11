Irene Moors en Rob Stenders in Top 2000 Quiz

Onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis en aan de hand van hun favoriete platen duiken de kandidaten in de Top 2000. De quiz rondom de hitlijst is vanaf donderdag 29 november om 20.20 uur te zien op NPO 3.

De Top 2000 Quiz betekent tevens de start van de Top 2000-stemweek. Via nporadio2.nl kan het publiek tot en met vrijdag 7 december stemmen op de favoriete platen. Vorig jaar bestond de top drie, net als in 2016, uit Bohemian Rhapsody van Queen, Hotel California van de Eagles en Stairway To Heaven van Led Zeppelin.