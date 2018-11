Marco Borsato: stof moet van De Kuip af

Marco vindt het „super” dat hij weer in het stadion van Feyenoord staat. „De Kuip heeft een prachtige historie, zowel in voetbal maar zeker ook in de muziek”, zegt hij voor de camera van het ANP. „Dat zijn we de afgelopen jaren een beetje vergeten, want er is niet meer zoveel geweest de afgelopen jaren; Doe Maar was de laatste in 2008. Dit is een stadion met historie, met passie, met een ziel en ik ben tot mijn kruin toe geladen om er iets moois van te maken.”

Borsato, die in 2002 en 2004 in totaal negen uitverkochte concerten in De Kuip gaf, beloofde veertien jaar geleden ooit nog eens terug te komen. Toen hij hoorde dat het stadion mogelijk tegen de vlakte gaat, „kreeg ik wel een beetje paniek.” „Want ik had een belofte gedaan, als ik die wil waarmaken, moet ik er niet meer te lang mee wachten.” Volgens Marco hebben artiesten De Kuip „herontdekt.” „Rammstein komt hier naartoe. Dus er komt van alles en nog wat.”

Middenstip

Geruchten dat Marco weer in De Kuip zou staan, deden al langer de ronde. Deels was dat zijn eigen schuld. „Ik heb mijn naam letterlijk en figuurlijk op de middenstip gekalkt, alleen dat heb ik zo goed gedaan dat het er niet meer af ging. Dat was wel even een dingetje, want er moest ook weer gevoetbald worden.” Maai- en spoelbeurten hielpen niet veel en ook een lichttherapie kon Marco’s naam niet uitwissen. „Ik kreeg foto’s met de vraag: ga jij De Kuip weer doen?” En toen moest Marco liegen, wat niet zijn sterkste kant is. „Geheimhouden is niet mijn beste ding, het was een drama.”

Dinsdag mocht het hoge woord er eindelijk uit. „Ja, Marco komt terug naar De Kuip!” En hij staat op 29 mei niet alleen op het veld, ook Lil’ Kleine, DI-RECT en André Hazes zijn van de partij. „En ik heb nog een paar verrassingen, maar die hou ik nog onder de pet.”