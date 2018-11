Nederlandse lhbt-film wint Amerikaanse prijzen

Het is niet de eerste bekroning voor Gewoon vrienden. Eerder won de film, met onder meer Jenny Arean en Tanja Jess, ook al publieksprijzen op festivals in Australië en New Mexico. Gewoon vrienden werd vorige maand ook genomineerd voor de prestigieuze Prix Europa in de categorie fictie.

De coming-of-age-film, die dit voorjaar in première ging op de NPO, vertelt over twee jongens (Stradowski en Majd Mardo) die verliefd op elkaar worden.

Met name in de lhbt-gemeenschap kon Gewoon vrienden op lovende reacties rekenen, omdat coming-out of huidskleur van de personages in het verhaal geen prominente rol hebben. Gewoon vrienden is in Nederland nog terug te kijken op NPO Start.